Zuid-Koreaanse luchtmacht vuurt waarschuwingsschoten af op Russen

Een Russisch legervliegtuig heeft het Zuid-Koreaanse luchtruim tweemaal geschonden. Daarop heeft de Zuid-Koreaanse luchtmacht meerdere waarschuwingsschoten afgevuurd.

Het toestel zou het Zuid-Koreaanse luchtruim zijn binnengedrongen nabij het eiland Dokdo, voor de oostkust van het land. Volgens Zuid-Koreaanse media vloog het Russische vliegtuig twee keer over het gebied.

Het Russische toestel drong het Zuid-Koreaanse luchtruim een eerste keer binnen rond 9.09 uur lokale tijd. De Zuid-Koreaanse luchtmacht stuurde meerdere gevechtsvliegtuigen de lucht in om het Russische vliegtuig te volgen, zoals F-15K’s en F-16K’s. Ze vuurden lichtkogels en waarschuwingsschoten af op het toestel, dat het luchtruim drie minuten later verliet, aldus het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap.

Om 9.33 uur vloog het Russische toestel opnieuw in het luchtruim. De Zuid-Koreaanse toestellen vuurden opnieuw waarschuwingsschoten, waarop het toestel vier minuten later opnieuw het luchtruim verliet.

Volgens Yonhap is het de eerste keer dat een Russisch oorlogsvliegtuig het Zuid-Koreaanse luchtruim heeft geschonden. Wel gebeurt het regelmatig dat Russische toestellen de zogeheten Zuid-Koreaanse luchtverdedigingsidentificatiezone (KADIZ) binnendringen. Zo’n zone is een gebied in het luchtruim waarbinnen een land buitenlandse vliegtuigen identificeert en localiseert die het territoriale luchtruim naderen om infiltratie te vermijden, aldus Yonhap. Zulke zones zijn niet bepaald door internationale wetgeving of door verdragen.