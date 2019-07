NBA-legende Tim Duncan keer terug naar het oude nest en wordt assistent van Gregg Popovich bij San Antonio

De voormalige vedette van San Antonio Tim Duncan keert terug bij de Spurs als assistent van coach Gregg Popovich. Dat heeft de NBA-club maandag aangekondigd.

“Ik ben 19 jaar zijn trouwe assistent geweest, het is dus gepast dat hij nu hetzelfde doet voor mij”, zo grapt Popovich in een persbericht.

De 43-jarige Duncan speelde zijn hele NBA-carrière bij San Antonio. Met de Spurs veroverde hij vijf NBA-titels (1999, 2003, 2005, 2007 en 2014). In 2016 hield hij het voor bekeken als speler.

Duncan, die in 2002 en 2003 werd verkozen tot MVP, maakte 26.496 punten in 1.392 wedstrijden in zijn carrière. Daarmee is hij de topschutter aller tijden van de Spurs.