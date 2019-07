Cath Luyten: “Een week zonder seks en ik word chagrijnig”

Hoe zou het nog zijn met Cath Luyten? De tv-presentatrice maakte eind vorig jaar na vijftien jaar in alle vriendschap een einde aan haar relatie met Frank Raes, maar is nu alweer een half jaar samen met haar nieuwe vriend. In een interview met De Standaard praat Luyten vrijuit over het belang van seks in haar relatie.

Seks is “ontzettend” belangrijk in het leven, zegt Luyten in De Standaard. “Een week zonder en ik word chagrijnig. Volgens mij is het wetenschappelijk bewezen dat te weinig seks nefast is voor je gezondheid. Logisch, want vrijen maakt je niet alleen fysiek losser, ook mentaal bevrijdt het je even van alle zorgen. Ik word er gelukkig van.” En dan is een orgasme een must, aldus Luyten. “Je werkt samen naar een climax toe. Mijn bedpartners hebben ­altijd snel geweten dat in slaap vallen na hun feest geen optie is.” (lacht)

Niet dat dat gevaar momenteel bestaat. “Sleur is nu absoluut niet aan de orde, want mijn lief en ik zijn nog niet zo lang samen”, zegt Luyten, die na een relatie van vijftien jaar met voetbalcommentator Frank Raes sinds enkele maanden een nieuwe vriend heeft. “Dan krijg je niet genoeg van elkaar. Later in de relatie zou ik bijvoorbeeld een hotel durven te boeken, zelfs in eigen stad, om in een andere omgeving te genieten. Ook gemis houdt het spannend. Door onze jobs kunnen mijn vriend en ik niet altijd samen zijn. Dat is vervelend, maar tegelijk vergroot het de hunkering. Niets fijners dan in elkaars afwezigheid erotische Whatsapp-berichten sturen om op te warmen.”