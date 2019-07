Opleidingscentrum per provincie moet job bij het leger aantrekkelijker maken

De top van het leger overlegt met de provinciegouverneurs om in elke provincie een opleidingscentrum voor jonge rekruten te voorzien. Daardoor zouden kandidaten dichter bij huis een opleiding kunnen volgen en dat moet de job voor jongeren aantrekkelijker maken. Er zijn ook plannen voor een gemeenschappelijk aanwervingspunt per provincie voor leger, politie, brandweer en douane. Dat meldt de VRT.

Minister van Defensie Didier Reynders (MR): “Het heeft geen zin om aan een jongere te vragen om elke dag 200 kilometer te rijden om naar een opleiding te gaan. Zeker in het eerste jaar van een opleiding is het belangrijk om een decentralisatie te hebben. Het moet mogelijk zijn om bijvoorbeeld te starten bij Defensie en daarna bij de federale politie te werken of de brandweer of omgekeerd.”

Aantrekkelijker

De volgende vijf jaar moeten er meer dan 10.000 militairen bijkomen om de pensioengolf in het leger te kunnen opvangen. Daarom is het voor Defensie erg belangrijk om de job van militair aantrekkelijker te maken.

De grootste vakbond van het leger reageert alvast positief op het plan om per provincie opleidingen voor jongeren te organiseren. “Het is een heel goede zaak voor onze organisatie”, zegt Boris Morenville van VSOA Defensie. “We moeten attractiever zijn. Een van onze voorstellen is de regionalisatie. Als mensen dicht bij huis kunnen leren en werken zorgt dat voor meer stabiliteit en kunnen mensen binnen het leger blijven”.