Opvallendste transfer van 2019? Vorig jaar ging Nabil Fekir voor véél geld naar Liverpool, nu trekt hij voor borrelnootjes naar Spanje

Betis Sevilla heeft de Franse international Nabil Fekir (26) aangetrokken. De aanvallende middenvelder komt over van Olympique Lyon en zette zijn handtekening onder een contract tot 2023 bij de Andalusische club.

Volgens L’Equipe zou Betis Sevilla iets meer dan 20 miljoen euro neertellen voor Fekir, die zich vorig jaar met Frankrijk tot wereldkampioen kroonde. Daar kan nog tien miljoen euro bijkomen aan bonussen. Lyon bedwong wel een doorverkooppercentage van twintig procent. Ook broertje Yassin (22) maakt de overstap naar de Spaanse club.

De voormalige aanvoerder van Lyon, die vorig seizoen goed was voor 12 goals en 9 assists in 39 optredens, lijkt in sportief opzicht een stap achteruit te zetten. Betis Sevilla werd afgelopen seizoen pas tiende in de Primera Division en treedt dus niet aan in een Europese competitie.

In de zomer van 2018 stond Fekir, die 21 caps telt bij Les Bleus, nog op het punt om te tekenen bij Liverpool, dat ongeveer 70 miljoen euro wilde neertellen. De transfer ging uiteindelijk niet door na de medische tests bij de Reds.

Opvallend

Fekir naar Betis is een topkandidaat voor de opvallendste transfer van deze zomer. De balvirtuoos speelt al sinds 2011 voor Lyon, brak door in het seizoen 2014/15 met 15 doelpunten en 12 assists en sukkelde dan van de ene in de andere blessure. Maar na 23 doelpunten in 2017/18 schoot zijn marktwaarde weer de hoogte in. Met het gekende bod van Liverpool tot gevolg.

Als veelzijdige aanvaller (Fekir kan in de spits, als hangende spits, spelmaker en winger uit de voeten) leek hij geknipt voor het tempovoetbal van Jürgen Klopp. Of het aanvallende spel bij Arsenal en zelfs dat van Manchester City. Twee ploegen die ook hun interesse lieten blijken. Voor een man met een sublieme traptechniek, ontwikkeld spelinzicht en technisch vernuft, en die wel wat weg heeft van Ede Hazard met zijn postuur.

Maar een jaar later bleven de biedingen uit. Ook al domineerde Fekir bijvoorbeeld in de Champions League tegen Manchester City met een goal en een assist, toen Olympique Lyon Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats verrassend versloeg in de groepsfase.

“Er is niets meer verleidelijk dan spelen in Spanje of Engeland”, zei Fekir eens na een match tegen Saint-Etienne. “Dat zijn de tweede meest attractieve competities, waar ze graag voetbal spelen.” La Liga wordt het dus komend seizoen. Niet met een prijskaartje van 70 miljoen, wel eentje van 20 miljoen plus bonussen. Afwachten hoe Fekir het ervan zal brengen tegen Real of Barcelona...