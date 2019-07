Primeur: H&M gaat samenwerking aan met een Chinese ontwerper

H&M kondigt aan dat het samen met de Chinese ontwerpster Angel Chen een capsulecollectie zal uitbrengen. Het is voor het eerst dat het Zweedse label kiest voor iemand uit het Verre Oosten, en dat is niet toevallig.

Heel wat modehuizen en labels richten hun pijlen steeds vaker op China, omdat de markt daar met bijzonder veel nieuwe rijken een enorm groeipotentieel heeft. Merken als Gucci en Dolce & Gabbana spelen daar bewust op in en nu dus ook H&M. Voor het eerst sinds het Zweedse merk startte met samenwerkingen met ontwerpers - dat gebeurde in 2004 met Karl Lagerfeld - gaat het nu in zee met een Chinese designer.

Het gaat om Angel Chen, die haar opleiding genoot aan de bekende Londense school Central Saint Martins, en die creëerde een collectie van 45 stuks die in september in de winkelrekken moet liggen. De capsulelijn zal niet alleen in China te verkrijgen zijn, maar ook in andere landen waar grote groepen uitwijkelingen leven, zoals Singapore, Maleisië, de Filipijnen en Canada.

“Angel Chen is een van de grootste talenten in China en een pionier in eigen land”, zegt Magnus Olsson, verantwoordelijke bij H&M voor China. “Het is dan ook geen toeval dat ze in eigen land populair is bij heel wat sterren.”