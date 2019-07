Filmpje van stuntelende Belgische cadetten gaat viraal: “Omarm de chaos”

Een video van Belgische cadetten wordt massaal bekeken op sociale media, maar helaas niet om de goede reden. Op de beelden is te zien hoe de jonge militairen nogal zwaar de mist in gaan bij het marcheren tijdens de militaire parade in Brussel naar aanleiding van de nationale feestdag.

De video werd maandagnamiddag iets na 15 uur op Twitter geplaatst door Tom Antonov, een Franse defensiewatcher. Met als titel: Embrace the Chaos. Omarm de chaos. De cadetten marcheren op een heel vreemde manier, op een erg vreemd ritme. “Het was de eerste keer dat ze mochten meestappen in de militaire parade, maar het lijkt meer op hun eerste stapjes ooit”, zo staat te lezen in een artikel op de website Military Times. Of nog: “We moeten aannemen dat deze cadetten mochten deelnemen omdat België letterlijk geen andere mensen meer heeft om deze sectie van de parade op te vullen.”

De cadetten zelf zitten er duidelijk mee verveeld. “In het begin ging alles goed”, getuigt een zestienjarige op Facebook. “Maar eens we voorbij de koning waren gegaan, werd de muziek luider en gaf de commandant een andere toonhoogte aan het orkest. Daardoor verloren we ons ritme.”

Na enkele uren is de video al bijna 45.000 keer bekeken. Ook Theo Francken retweette de beelden al. “Euhm” was het enige wat hij erbij schreef.