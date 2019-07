Fabrizio uit ‘Temptation’ zit er compleet door: “Dit eindigt in een zware depressie”

Smeerlap, player,...het zijn maar enkele van de verwijten die ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio (26) dezer dagen naar zijn hoofd geslingerd krijgt en daar lijdt hij naar eigen zeggen erg onder. “Een vreselijke situatie, ik zit er volledig door”, zegt hij in weekblad ‘Dag Allemaal’.

Fabrizio, die momenteel te zien is in ‘Temptation VIPS’ op de Nederlandse betaalzender Videoland, mag door een wurgcontract niets zeggen over zijn relatiestatus en dat valt hem erg zwaar. Ook duiken er overal berichten op over zijn breuk met Pommeline en een nieuwe liefde. “Ik heb gevraagd aan RTL om een uitzondering te maken op het contract zodat ik mijn hart eens kan luchten maar ik krijg geen gehoor. Dit gaat nog eindigen met een burn-out of zware depressie.”

Ook kwam aan het licht dat de jonge Limburger een zoontje heeft. “Zijn mama en ik houden hem bewust uit de schijnwerpers. Ik hoor nu dat ik een onverantwoorde vader zou zijn, maar dat is regelrechte zever.”

In oktober vroeg Fabrizio Pommeline nog ten huwelijk