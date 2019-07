Meer dan 1 miljoen tickets aangevraagd voor GP van Nederland

Er zijn meer dan een miljoen tickets aangevraagd voor het raceweekend van de GP van Nederland volgend jaar.

Na de bekendmaking dat Nederland en Zandvoort volgend jaar terugkeren op de F1-kalender was het op voorhand geweten dat er een stormloop op tickets zou zijn en dat is ook gebeurd.

Omwille van de verwachte stormloop op tickets werd er gewerkt met een registratie- en aanvraagperiode. Vervolgens is er een loting waarbij bepaald wordt of een aanvrager al dan niet tickets voor de 'Dutch GP' kan kopen.

Vandaag krijgt iedereen die tickets heeft aangevraagd bericht of hij tickets kan kopen en zo ja de welke. Met meer dan 1 miljoen tickets die aangevraagd werden was het een stormloop van jewelste en zullen er ongetwijfeld ook heel wat fans teleurgesteld achterblijven.

"We wisten dat het populair was, maar meer dan een miljoen is waanzinnig", aldus sportief directeur Jan Lammers tegenover 'Hart van Nederland'. "De zondag hadden we wel zes keer kunnen uitverkopen."

Volgens de organisatoren is er een maximale capaciteit van 105 000 toeschouwers per dag, al wordt er wel bekeken of dit aantal niet nog enigszins opgetrokken kan worden: "Het moet echter wel comfortabel blijven," meent Lammers.

