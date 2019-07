BAS beoordeelt antisemitische gezangen van Club Brugge-supporters wel degelijk als “beledigend”

De antisemitische gezangen die supporters van Club Brugge op 4 april lieten horen tijdens de topper tegen Anderlecht hebben wel degelijk een beledigend karakter. Dat oordeelde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) maandag. Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB), tussenkomende partijen in het geschil, brachten de beslissing naar buiten.

De blauw-zwarte supporters scandeerden op 4 april in het Constant Vanden Stock-stadion slogans als “Wie niet springt is een jood” en “Alle joden zijn homo’s”. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische voetbalbond (KBVB) legde de fans geen enkele sanctie op, ondanks het feit dat het gedrag wederkerig is. De Brugse advocaat Hannes D’Hoop legde op de zitting van 26 april uit dat de gezangen niet discriminerend waren of gericht waren op homo’s of joden, ondanks de negatieve perceptie.

Deze uitleg kon, tot grote teleurstelling van het parket van de voetbalbond en verschillende joodse organisaties, de Geschillencommissie Hoger Beroep overtuigen. Er volgde een vrijspraak met als motivering dat “de gezangen als neutraal moeten worden beschouwd, zonder beledigende ondertoon”. “Het woord ‘jood’ heeft geen negatieve connotatie, net zomin als het woord ‘homo’.”

“Bepaalde praktijken moeten verdwijnen, als teken van democratie”

Het federaal parket besloot de zaak een vervolg te geven voor het BAS, die maandag besliste dat de slogans wel degelijk als beledigend mogen worden aanzien.

“We hopen ten zeerste dat door deze beslissing de leidinggevende elementen van voetbalclubs, maar ook hun supporters, begrijpen dat in een veranderende samenleving bepaalde praktijken moeten verdwijnen, als teken van democratie”, reageerden het FJO en CCOJB. “Iedereen heeft de morele verantwoordelijkheid deze beslissing en de filosofie erachter te respecteren.”

Beide organisaties benadrukken wel dat ze op geen enkel moment Club Brugge of haar fans ervan willen beschuldigen zich antisemitisch of homofoob te hebben gedragen. “Maar deze folkloristische gezangen hebben absoluut geen plaats meer in een voetbalstadion.”