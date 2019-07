Alles meegemaakt, bijna alles gewonnen. Maar de gele trui op de tweede rustdag van ‘het zottenkot dat de Tour is’, dat is zelfs voor Patrick Lefevere nieuw. Na dik twee weken zit de ‘man met het hoedje’, zoals hij in deze Tour door het leven gaat, aan drie ritzeges, is Alaphilippe de eerste Fransman sinds Hinault die meer dan tien dagen het geel draagt en gaat zijn kopman als leider de slotweek in. Maar de Tour winnen? “Ik wil vannacht nog eens naar Lourdes rijden, maar ik vrees dat dat niet gaat helpen.”