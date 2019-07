Patrick Lefevere start continentaal team in Italië om jongeren op te leiden

Drie jaar na het opdoeken van zijn opleidingsploeg Klein Constantia, waaruit Julian Alaphilippe, Florian Senechal, Enric Mas, Petr Vakoc en Maximilian Schachmann voortvloeiden, gaat Patrick Lefevere opnieuw een jeugdploeg runnen. Dat vertelde de manager Deceuninck-Quick Step in Vive le Vélo.

Zijn oog is gevallen op Team Monti, een continentaal ploegje uit Italië dat gebruikmaakt van de oude accommodatie en service course van de oorspronkelijke Liquigas-ploeg. In 2020 zal de ploeg vooral Italiaans getint zijn, maar vanaf 2021 zouden er ook renners van andere landen kunnen warmdraaien om zo eventueel de overstap te maken naar de World Tour.