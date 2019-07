Organisatie Tomorrowland rolt hitteplan uit voor tweede weekend

Danone België keert 500 miljoen euro uit aan zijn Franse moederbedrijf. Het geld komt van de yoghurtfabriek in Rotselaar. De fabriek beleeft uitdagende tijden, maar Danone blijft er miljoenen in investeren. Dat bericht De Tijd maandag op zijn website.

Het eerste weekend van Tomorrowland is volgens de organisatie goed verlopen. De uittocht maandag van camping Dreamville verliep vlot en het Vlaams Kruis spreekt van een weekend in de lijn van de verwachtingen. De organisatie maakt zich nu klaar voor het burenfeest op woensdag en de start van het tweede weekend op donderdag, met extra aandacht voor de verwachte hoge temperaturen.

Heel opvallend is volgens woordvoerster Debby Wilsmen dat Dreamville ongelooflijk proper werd achtergelaten door de festivalgangers. “Het lijkt erop dat er een mindshift is gebeurd bij de mensen, dat de maatschappij aan het veranderen is. Mogelijk komt dat door de klimaatmarsen en de extra aandacht voor de ecologie het afgelopen jaar”, zegt ze.

Om 14.00 uur moest iedereen Dreamville verlaten, waarna de organisatie aan de opruim en de voorbereidingen voor volgend weekend is begonnen. “Woensdag is er het burenfeest, waar we 10.000 mensen ontvangen voor onder meer een rondleiding, animatie, DJ-sets en tal van verrassingen”, zegt Wilmsen. “Donderdag hebben we opnieuw een feest in Antwerpen en gaat Dreamville opnieuw open.”

De organisatie bekijkt nu hoe het hitteplan uitgerold moet worden, aangezien woensdag en donderdag erg hoge temperaturen worden verwacht. “Op de burendag woensdag zijn er veel oudere mensen en mensen met jonge kinderen die we extra moeten beschermen tegen de hitte. Daarnaast willen we de instroom van donderdag veilig laten verlopen.”

Het Vlaams Kruis spreekt van een weekend in de lijn van de verwachtingen. “We hebben 6.167 patiënten verzorgd, een 70-tal mensen werden naar het ziekenhuis afgevoerd”, zegt Kevin Beens. “Tegenover vorig jaar zijn dat 173 verzorgingen meer, al lag het aantal bewegingsletsels wel hoger vanwege het perfecte festivalweer, waardoor er meer wordt gedanst.”

Wel werd Tomorrowland zaterdagochtend opgeschrikt door het overlijden van een 27-jarige man, nadat hij voor de mainstage gereanimeerd moest worden. Het overlijden is waarschijnlijk het gevolg van druggebruik, meldde het Antwerpse parket.