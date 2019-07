Tim Wellens gelooft steeds meer in bollentrui tot in Parijs, Thomas De Gendt heeft nog één rit met rood aangekruist

Tim Wellens (Soudal-Lotto) maakt van de bergtrui zijn hoofddoel in deze Tour de France. “Aanvankelijk lag de focus op ritwinst, maar hoe langer ik die trui draag, hoe meer ik begin te geloven dat ik die wil meenemen tot in Parijs”, vertelde hij op de tweede rustdag in Nîmes.

Tim Wellens draagt de bollentrui sinds de derde etappe, die naar Epernay. Hij knokte zich de voorbije dagen telkens in de punten en hoewel zijn voorsprong op Thibaut Pinot is verkleind, blijft hij wel leider, met 64 punten, 14 meer dan de Fransman. “Ik mikte eerst op een ritzege in de Tour”, aldus Wellens. “Maar ik draag die trui nu al zo lang, dat de focus is verlegd. Hoe dichterbij Parijs komt, hoe meer ik er in begin te geloven dat ik die trui daar ook kan dragen. Ik moet er gewoon voor knokken.”

Al beseft Wellens dat het niet gemakkelijk wordt. Dinsdag wordt een sprint, woensdag wellicht een etappe voor de vluchters, maar donderdag en vrijdag worden twee heel belangrijke dagen in de bergen voor dat klassement. “Het gaat om rit 18 en 19”, klinkt het bij de Limburger, “vooral in rit 18 moet ik enorm mijn best doen om punten te rapen. Wie mijn grootste uitdagers zijn? Het kan nog alle kanten uit. Ik denk dat de klassementsrenners nog veel punten kunnen pakken. Op die cols aan de finish vallen er gewoon veel punten te grijpen. Ik denk niet dat Pinot er mee bezig is, maar als hij nog twee keer zou winnen bergop, dan graait hij 80 punten mee. Dan moet ik zien dat ik elders genoeg punten heb verzameld.”

De Gendt als bondgenoot

Ploegmaat De Gendt, derde in de stand met 37 punten, kan een belangrijke helper zijn. “In de eerste plaats moet ik proberen om punten te grijpen onderweg in een ontsnapping, lukt het niet, dan is het hopen dat Thomas bijvoorbeeld mee is en die punten afsnoept van een ander. Kijk, ik moet mijn punten grijpen in een vlucht. Als ik een goede dag heb, kan ik op cols onderweg punten scoren. Dat moet ik doen via een ontsnapping. Als ik wegrijd met de beste renners van het peloton, zijn mijn kansen klein. Dus moet je hopen dat je bij de start van de rit goed bent, die vlucht haalt en punten pakt, vooral in rit 18 waar er veel te verdienen zijn.”

Wat met de hitte?

Wordt de warmte dan zijn grootste tegenstander? in het verleden kraakte hij vaak onder de hitte en hij kreeg het etiket ‘slecht-weer-coureur’ opgeplakt. “Ik heb de voorbije maanden toch veel progressie gemaakt”, eindigde hij. “Er hard aan gewerkt om dat probleem aan te pakken. Het wordt warm de komende dagen, heel heet zelfs, maar zoals ik nu de voorspellingen zag in de Alpen zou het daar toch kouder zijn. Slechts 18 graden op de Galibier en misschien zelfs wat regen, maar dat zien we dan wel.”

Thomas De Gendt ziet nog één kans: “Rit naar Gap heb ik aangeduid”

Tim Wellens nam samen met Thomas De Gendt en Jasper De Buyst de rustdag zeer letterlijk. “We hebben de fiets amper aangeraakt”, aldus De Gendt, “een tochtje van 10 of was het 12 km? Meer zal dat niet zijn. Het is rustdag, er volgen nog genoeg kilometers in de Tour.”

Thomas De Gendt won de rit naar Saint-Etienne, werd derde in de tijdrit in Pau en begint de vermoeidheid wel stilaan te voelen. “De voorbije twee dagen voelden de benen en het lijf wel moe”, gaf hij aan, “dat is natuurlijk ook door die tijdrit. Dan neem je een andere houding aan. Mijn achterste deed wel wat pijn de voorbije dagen. Nu goed, dat is vaak zo in een rittenkoers van drie weken. Die rustdag was zeer welkom, ik heb vandaag ook echt niet veel gedaan, 10 of 12 km gefietst, een half uurtje of zo, meer zal dat niet zijn.”

Voor De Gendt is zijn Tour uiteraard al geslaagd met een ritzege. Wat staat in die derde week nog op het spel? “Veel”, vindt hij, “dinsdag wacht een kans met Caleb Ewan, in Parijs nog een tweede en dan willen we natuurlijk die bergtrui met Tim. Ik zal nog veel werken voor de ploeg, enkel in rit 17 zie ik nog kansen voor mezelf, in de etappe naar Gap. Daar zal wellicht een vlucht wel dragen tot het eind, maar ik weet ook dat heel veel renners die rit nog met stip hebben aangeduid.”

De Gendt won de bergtrui in de Vuelta vorig jaar, Wellens wil die in de Tour. Heeft hij tips voor zijn kamergenoot? “Hij pakt het momenteel goed aan”, vindt hij, “hij probeert mee te schuiven in de ontsnapping en punten te pakken onderweg. Je moet niet kijken naar die punten die aan de finish te halen zijn. Dat is meestal heel moeilijk. Voor Tim wordt rit 18 heel belangrijk. Daar zijn ontzettend veel punten te verdienen. Tim moet er voor gaan, voor die bergtrui. Het grootste gevaar komt van de klassementsrenners, want er zijn nog een paar aankomsten bergop en daar zijn dubbele punten te verdienen.”