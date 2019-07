Waltwilder

Bilzen - Op 14 juli 2019 werd voor de elfde keer feest gevierd in 't Strètsje. De buren uit de Verbindingsstraat kwamen er samen voor een gezellige barbecue. Samen met het heerlijke eten en de aangepaste dranken doken dit jaar twee vreemde wezens op. Door hun optreden was het feest weer geslaagd en duurde het tot in de vroege uurtjes.