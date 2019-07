Brand op schietveld in Helchteren, rookwolk tot in Bilzen te zien

Regio

Maandag is rond 16.30 uur een heidebrand ontstaan op het militaire schietveld in Houthalen-Helchteren en Oudsbergen. De rookwolk is tot in Hasselt, Genk en zelfs Bilzen te zien.

Lees verder