Prins George, het eerste kind van prins William en Kate Middleton viert zijn zesde verjaardag. Het Britse koningshuis deelt foto’s op de sociale media van de jonge prins in een voetbalshirt van de Engelse nationale voetbalploeg. Maar toch mist er iets op de foto, namelijk een van zijn voortanden. Dat zorgt onmiddellijk voor superschattige taferelen want de prins is niet verlegen op zijn tanden bloot te lachen.