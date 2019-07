Borussia Mönchengladbach haalt zoon van gewezen Franse captain Lilian Thuram binnen als vervanger van Thorgan Hazard

Een bekende (achter)naam staat volgend seizoen bij Borussia Mönchengladbach binnen de lijnen. Marcus Thuram, zoon van 140-voudig Frans international Lilian Thuram, komt over van Guingamp en tekent een contract voor vier seizoenen bij Gladbach.

De 21-jarige Thuram komt over van Guingamp, dat het voorbije seizoen degradeerde uit de Ligue 1, en ondertekende in Duitsland een contract voor vier seizoenen. Met zijn overgang zou tussen de tien en twaalf miljoen euro gemoeid zijn. Het is voor Guingamp de duurste uitgaande transfer ooit.

Marcus Thuram is een rechtsbuiten en speelde de voorbije twee seizoenen in de Ligue 1 bij Guingamp. Dat had hem voordien overgenomen had van tweedeklasser Sochaux, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Thuram kwam in Bretagne tot 72 officiële duels, waarin hij zeventien keer scoorde.

“We zijn heel blij Marcus te hebben kunnen aantrekken”, reageerde Max Eberl, sportief directeur van Gladbach. “Marcus is een snelle en robuuste aanvaller, die erg gevaarlijk voor doel is. We hebben het vertrouwen dat hij zijn stempel gaat drukken in de Bundesliga.”

Thuram was met de Franse beloften vorige maand actief op het EK U21 in Italië en San Marino. Hij kwam in alle vier de wedstrijden van de Fransen in actie, die sneuvelden in de halve finales tegen Spanje.

Borussia Mönchengladbach eindigde de Bundesliga vorig seizoen als vijfde en plaatste zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. Die Fohlen lieten in het tussenseizoen Rode Duivel Thorgan Hazard vertrekken naar Borussia Dortmund.