Tui Fly gaat strenger toezien op regels handbagage

Luchtvaartmaatschappij Tui Fly gaat strenger toezien op de regels rond handbagage. “Passagiers durven wel eens te grote of zware koffers meenemen als handbagage en dat vertraagt het instappen”, zegt woordvoerder Piet Demeyere.

“Elke passagier vanaf 2 jaar mag één stuk handbagage meenemen”, zegt Demeyere. “Die bagage mag maximaal 10 kilo wegen en mag de afmetingen van 55x40x20 cm niet overschrijden. In het verleden werd hier bij de incheckbalie niet altijd even goed op gelet. Daardoor nemen veel passagiers zwaardere en/of grotere stuks mee. Ze rekenen erop dat de bagage wel toegelaten zal worden in het vliegtuig.”

Supplement

Maar daar wil de luchtvaartmaatschappij nu verandering in brengen. “We gaan ons huidig beleid niet verstrengen maar als te veel passagiers deze redenering volgen dan ontstaat er aan boord plaatsgebrek”, zegt Demeyere. “En dan wordt een deel van de handbagage toch in het ruim opgeborgen.” En dat kan extra kosten met zich meebrengen.

“Het personeel achter de incheckbalie kan vragen om de handbagage te wegen. Als het te zwaar is, kan de passagier er nog enkele zaken uithalen en, indien plaats, in de ruimbagage steken. Ook kunnen ze enkele spullen meegeven met de familie of vrienden, die hen uitzwaait. Als de handbagage te zwaar blijft, zal een supplement aangerekend worden en zal ze meereizen in het ruim.”