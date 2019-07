Voor het eerst ooit code rood voor hitte in België? “Gevaarlijk voor iedereen, ook mensen in goede gezondheid”

Het wordt deze week extreem warm in ons land. Zo warm zelfs dat dinsdag wordt beslist of er een code rood of alarmfase wordt afgekondigd, en dat is nooit eerder gebeurd. “Bij zo’n alarmfase is iedereen in gevaar is, zelfs de mensen die in goede gezondheid verkeren”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Hittegolven hebben we al vaker gehad. En vorige zomer was het ook al gedurende lange tijd extreem warm en droog. Maar wat we deze week krijgen, zou nog van een andere orde zijn. Extreem warm, met lokaal zelfs temperaturen die stilaan naar de 40 graden gaan in de zon. Vooral in de Antwerpse Noorderkempen en de Limburgse Kempen zal het bakken zijn.

“Een hogedrukgebied van de Azoren stuurt subtropische lucht van over het Middellandse Zeegebied naar ons”, zegt klimatoloog Luc Debontridder van het KMI. “Vorig jaar in juli hadden we ook al te maken met een hittegolf met temperaturen tot 38,8 graden boven de zandgronden in de Kempen. Volgens de voorspelling komen we daar deze week ook aan. Misschien gaan we er zelfs los over en komen we dicht bij de 40 graden.”

Eén ding staat vast: het zal niet bij de extreem hete zomer van vorig jaar en de warme en droge julimaand van dit jaar blijven. “In de toekomst, volgens de weermodellen van 2050 en later, zullen we dergelijke situaties meer en meer meemaken. Alemaal een gevolg van de opwarming van de aarde”, zegt klimatoloog Luc Debontridder van het KMI.

Maatregelen

Uit de zon blijven is de raad die de FOD Volksgezondheid iedereen geeft. Want het zal niet alleen te warm zijn, het is gewoonweg ongezond. Omdat de kans ook groot is op een te hoge ozonconcentratie in de lucht.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft het Vlaams Warmteactieplan geactiveerd. “We zitten nu nog in een waakzaamheidsfase, zodat iedereen de tijd heeft om zich voor te bereiden op wat komt”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten? Naast het algemene publiek,verenigingen en lokale besturen richten we ons ook specifiek naar organisaties die met kwetsbare groepen werken. We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Momenteel wordt bekeken of we naar een nog hoger niveau moeten gaan. Die beslissing hangt van verschillende factoren af, waaronder de duur van de hitteperiode. “Gaan we naar een alarmfase, dan is het niet meer op Vlaams maar op federaal niveau dat er beslist wordt”, klinkt het.

Civiele bescherming

Een van de maatregelen die dan wellicht zullen genomen worden is de inzet van de civiele bescherming om waterzakjes uit te delen wanneer er files ontstaan op de weg.

Aangezien het bouwverlof is, stelt zich daar momenteel gelukkig geen te groot probleem. Behalve voor wegenwerkers die doorwerken om grote werven op snelwegen klaar te krijgen. Zij moeten extra water en extra pauzes krijgen en indien mogelijk buiten de warmste uren van de dag werken.

Sommige gemeenten en steden nemen intussen zelfs al bijkomende maatregelen. In Brussel bijvoorbeeld treedt het hittegolfplan van de stad Brussel, het OCMW en de Buurthuizen in werking. Hun medewerkers nemen geregeld contact op met ingeschreven personen, vaak ouderen of sociaal geïsoleerde personen, die risico lopen. Soms gaan ze erlangs om te zien of mensen iets nodig hebben of zich wel goed voelen.

Naar aanleiding van de voorspelde hitte zullen er geen koetspaarden rijden in Brugge op woensdag 24 juli en donderdag 25 juli. Dat heeft de vzw de Brugse Koetsiers maandag beslist.

En ook de Gentse feesten nemen maatregelen. Zo komen er waterbars en kan de brandweer indien nodig ingeschakeld worden om de menigte te benevelen met bluswater.

Het Agenschap Zorg en Gezondheid geeft nu al volgende tips:

Sluit overdag rolluiken, gordijnen en ramen. Verlucht ’s nachts.

Gebruik een ventilator en/of klimaatregeling indien over een beschikt. Indien niet probeer een onderkomen te vinden in een koele plaats.

Maak uw lichaam meermaals per dag nat door gebruik te maken van een verstuiver, een washandje of door een douche of bad te nemen.

Drink veel water (ouderen : 1.5L water per dag) en eet normaal.

Probeer indien mogelijk binnen te blijven op de heetste momenten van de dag (11u-21u). Bovendien zijn de ozonconcentraties over het algemeen 50 % lager binnenshuis dan buitenshuis.

Indien u moet buitengaan draag een hoofdbescherming en lichte kledij.

Beperk fysieke en sportieve activiteiten.

Aarzel niet om beroep te doen op een geneesheer, familie, buren, vrienden wanneer u zich onbehagelijk voelt