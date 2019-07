Wout van Aert mag dinsdag ziekenhuis in Pau verlaten

Wout van Aert heeft goed nieuws gekregen na zijn zware valpartij in de Tour de France afgelopen vrijdag. De renner van Jumbo-Visma mag dinsdag in Pau het ziekenhuis verlaten. Dat heeft Ard Bierens, communicatiemanager van het Nederlandse team, maandag bevestigd.

“Morgen mag Wout het ziekenhuis in Pau verlaten. Hij zal per ambulance overgebracht worden naar een ziekenhuis waarmee wij samen werken. De repatriëring zal gebeuren per ambulance met Eurocross. De drains (een buisje om bloed en vocht uit een wonde af te voeren, nvdr.) zijn gisteren verwijderd, wat betekent dat de wond rustig is. De prioriteit is nu om infecties vermijden. Wat de precieze impact is op de spieren zal later moeten blijken.”

Van Aert kwam vrijdag zwaar ten val tijdens in de individuele tijdrit in de Tour de France. Hij liep een spierscheur en vleeswonde op aan het rechterbovenbeen en werd vrijdag meteen geopereerd in het ziekenhuis van Pau.