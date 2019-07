Voor 12.000 euro astronaut worden? Het kan in de Cosmosdrome

Genk -

Als ruimtevaarder buiten onze atmosfeer treden en gesimuleerd voet op mars of maan zetten. Het is niet langer utopisch. Astronaute Nancy Vermeulen biedt in samenwerking met de Cosmodrome in Kattevennen pakketten aan waarbij u aan den lijven kan ervaren wat het is om vier dagen lang ruimtevaarder te zijn. Kostprijs ligt ergens tussen de 12.000 en de 15.000 euro. Zeshonderd mensen hebben inmiddels een ruimtevlucht geboekt.