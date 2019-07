Op het internet circuleren beelden van twee jonge kinderen die meerijden op de achterruit van een auto over de openbare weg in de Maleisische stad Johor. Hoe de kinderen zich kunnen vastklampen aan de auto die een behoorlijke snelheid heeft is onduidelijk. Als klap op de vuurpijl negeert de bestuurder van de auto ook nog het rode licht op het kruispunt. De man die de beelden maakte verklaart dat de auto even later veilig tot stilstand kwam.