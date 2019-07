Rusland ontkent achter luchtaanval op markt in noordwesten van Syrië te zitten

Het Russische leger heeft ontkend achter de luchtaanval te zitten van maandag op een drukke marktplaats in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) kwamen er bij de aanval meer dan 20 mensen om.

In een verklaring zegt het Russische ministerie van Defensie dat de Russische luchtmacht “geen dergelijke missie heeft uitgevoerd in dit deel van de Syrische Arabische Republiek”. Rusland is de belangrijkste militaire bondgenoot van president Bashar al-Assad in de verwoestende oorlog die al jaren voor dood en vernieling zorgt in Syrië.

Eind april heeft de Syrische president Bashar al-Assad, met Russische luchtsteun, het offensief op rebellen in de provincies Hama en Idlib opgevoerd. Die twee provincies zijn de enige nog overgebleven bolwerken van de jihadistische en andere rebellen in het land.