Autosport viert zijn 125ste verjaardag: terugblik op de eerste “race zonder paarden”

De autosport blaast vandaag 125 kaarsjes uit. Op 22 juli 1894 namen 21 rijders de start voor een uithoudingsrace van 127 kilometer van Parijs naar Rouen. Over de winnaar was discussie, want de stewards van toen gaven de eerste prijs niet aan de wagen die als eerste aankwam. Niets nieuws dus, in 125 jaar autosport.