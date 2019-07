Pittige tegenstander voor Antwerp, haalbare kaart voor AA Gent in derde voorronde Europa League

Antwerp en AA Gent kennen hun tegenstanders in de derde voorronde van de Europa League.

Antwerp wacht een moeilijke klus. De Great Old komt uit tegen de verliezer van het duel tussen het Griekse Olympiakos of het Tsjechische Viktoria Plzen in de tweede voorronde van Champions League.

Als AA Gent in de tweede voorronde van de Europa League het Roemeense Viitorul Constanta uitschakelt treft het in de derde voorronde de winnaar van de confrontatie tussen het Bulgaarse Levski Sofia of het Cypriotische AEK Larnaca.

De heenwedstrijden van de derde kwalificatieronde staan op 8 augustus op het programma, de terugwedstrijden een week later op 15 augustus. Na de derde voorronde volgt nog een play-offronde voor kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League.