Nestlé pakt uit met chocolade die enkel van cacao wordt gemaakt

Aan chocolade wordt normaal geraffineerde suiker toegevoegd, maar daar heeft de Zwitserse multinational Nestlé nu iets op gevonden. Het lanceert in het najaar voor het eerste een chocoladereep waarbij enkel cacao wordt gebruikt.

Normaal wordt chocolade gemaakt van cacao en suiker, maar daardoor is het niet meteen een van de gezondste lekkernijen. Nestlé heeft nu een manier uitgevonden om chocolade te maken zonder die toegevoegde geraffineerde suikers. Het gebruikt in de plaats het cacaopulp als natuurlijke zoetstof.

Cacaopulp is de witte stof waarin de cacaobonen ingebed zitten en werd al altijd gewoon gezien als afvalproduct en weggegooid. Dankzij die nieuwe techniek stelt Nestlé dat het zo een chocoladereep kan maken die veertig procent minder suiker bevat in vergelijking met gelijkaardige producten met toegevoegde suiker.

KitKat

In het najaar ligt ook al het eerste product in de rekken dat op die manier werd ontwikkeld: een KitKat-reep. Die wordt het eerst gelanceerd in Japan, maar Nestlé is van plan het daarna uit te rollen over de hele wereld.