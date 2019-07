Vier dagen scheiden ons nog van de openingsmatch in de Jupiler Pro League. Landskampioen en Supercupwinnaar KRC Genk mag vrijdag de dans openen tegen KV Kortrijk. Daar kunnen geen propere of vuile handen nog iets aan veranderen. Aan de samenstelling van de Jupiler Pro League zal niet meer worden getornd. Tot spijt van wie het benijdt, blijven KV Mechelen (slik) en Waasland-Beveren aan boord. Huisanalist Jacky Mathijssen steekt sinds afgelopen zaterdag zijn nek uit. De zestien eersteklassers worden door hem gewikt en gewogen. Dagelijks koppelen we één topclub aan twee of drie mindere goden. Anderlecht oftewel RSC Kompany kwam al aan bod. Vandaag krijgen Michel Preud’homme en Standard de schijnwerpers op zich. Daarna volgen nog: Club Brugge (dinsdag), STVV (jazeker, voor deze krant een topclub, op woensdag) en KRC Genk (donderdag).