Haalbare loting kwalificatiecampagne EK 2021 voor Belgian Cats

De loting in het Duitse München bracht voor de Belgian Cats, die reekshoofd waren, een attractieve groep. De selectie van bondscoach Philip Mestdagh zit in groep G met Oekraïne, Portugal en Finland.

De negen groepswinnaars plaatsen zich samen met de vijf beste tweedes voor de eindronde van zestien. De groepsfase van het EK zal in 2021 in Lyon en Valencia plaatsvinden. Parijs (Bercy) organiseert de halve finales en finale.

De kwalificatiewedstrijden worden afgewerkt in drie windows: van 10-18 november 2019, van 8-16 november 2020 en van 31 januari-8 februari 2021.

De Belgian Cats veroverden brons op het EK van 2017 in Tsjechië en werden begin deze maand in Servië vijfde en plaatsten zich voor het preolympisch tornooi (2-9 februari 2020). De Belgian Cats openen in november in eigen midden tegen Oekraïne en gaan dan naar Finland.

De groepsindeling

Groep A: Slovenië, Griekenland, IJsland, Bulgarije

Groep B: Zweden, Montenegro, Israël

Groep C: Rusland, Bosnië-Herzegovina, Zwitserland, Estland

Groep D: Italië, Tsjechië, Roemenië, Denemarken

Groep E: Servië, Turkije, Litouwen, Albanië

Groep F: Groot-Brittannië, Wit-Rusland, Polen

Groep G: België, Oekraïne, Portugal, Finland

Groep H: Hongarije, Slovakije, Nederland

Groep I: Letland, Kroatië, Duitsland, Noord-Macedonië .