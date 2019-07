“Delfine Persoon krijgt rematch tegen Taylor in april 2020”

Zaterdag sprak Bob Logist, de Belgische ondervoorzitter van de WBC, in Londen met de Engelse bokspromotor Eddie Hearn over de kansen van Delfine Persoon op een rematch tegen de Ierse Katie Taylor, die onlangs in New York onterecht won van de West-Vlaamse politie-inspecteur.

“Hearn heeft me bevestigd dat hij contact heeft gehad met het kamp Persoon en dat zowel Katie als hijzelf volgend jaar ergens in april in openlucht een rematch willen houden”, vertelt Logist. “Katie wil tegen Delfine bewijzen dat zij terecht die vier gordels (WBC, WBO, IBF en WBA, nvdr.) rond haar middel draagt.”

“Hearn heeft me inderdaad een mail gestuurd om te vragen wat de toekomstplannen van Delfine waren”, bevestigt Persoons coach Filiep Tampere. “Ik heb hem gezegd dat ze op 11 november hier een kamp bokst, maar daar is het bij gebleven. Wat Bob nu zegt, is uiteraard zeer goed nieuws. Maar we blijven voorzichtig, want Brian Peters, de manager van Taylor, wil eigenlijk niet dat ze nogmaals tegen Delfine bokst. We zien wel.”