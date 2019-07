Franse onderzeeër die al vijftig jaar vermist is teruggevonden voor Toulon

Het wrak van de Franse onderzeeër La Minerve, die verdween in 1968 met 52 mannen aan boord, is teruggevonden voor de kust van Toulon, in het zuidoosten van Frankrijk. Dat zegt de Franse minister van Strijdkrachten, Florence Parly, maandag.

“We hebben de Minerve teruggevonden. Dat is een succes, een opluchting en een krachttoer. Ik denk aan de families die zolang op dit moment gewacht hebben”, tweette de minister.

Het Amerikaanse schip Seabed Constructor lokaliseerde het wrak in de Middellandse Zee op 45 kilometer van Toulon, op 2.370 meter diepte. Het schip nam sinds dinsdag deel aan de zoektocht. Drones zorgden voor een visuele bevestiging van de ligging van de Minerve, zegt een officier van de Franse marine.

De Seabed Constructor, van het Amerikaanse privébedrijf Ocean Infinity, is ook het schip dat het wrak van de duikboot San Juan vond voor de kust van Argentinië in november 2018. Die onderzeeër had 44 mannen aan boord.

Op 27 januari 1968 voerde de militaire onderzeeër een oefening uit op een dertigtal kilometer van Toulon. In amper vier minuten verging de duikboot. Hoewel de zoekacties destijds onmiddellijk van start gingen, kon de onderzeeër nooit gelokaliseerd worden. In oktober deden de nabestaanden van de bemanningsleden van de Minerve een oproep om de zoekacties te hervatten.

Onduidelijk is hoe de duikboot in 1968 is vergaan.