Verkoeling gezocht: hier kun je in de openlucht zwemmen

Er is een hittegolf op komst en dus wordt het stilaan ook uitkijken naar afkoeling. Daarvoor kun je naar de kust gaan, maar ook in het binnenland kun je op talrijke plaatsen in de openlucht zwemmen. We pikten er voor elke Vlaamse provincie een leuke uit.

West-Vlaanderen: Domein De Gavers (Harelbeke)

De Gavers vormt de groene long van Zuid-West-Vlaanderen. In de zomermaanden kan je in een bewaakte zone zwemmen en aan het zwempaviljoen kan je ook kajaks huren. Wie liever niet het water in wil, kan liggen bakken en braden op het strand of de ligweide. De toegang is gratis en het domein is open van zonsopgang tot zonsondergang.

Oost-Vlaanderen: Vosselare Put (Deinze)

Vosselare Put is een van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar je nog echt in de natuur kunt zwemmen, meer bepaald in een meander van de Leie. Een redder houdt wel telkens een oogje in het zeil. Zwemmen kan er op weekdagen tussen 14 en 19 uur en op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur. Een zwempartijtje kost je 3 euro.

Antwerpen: Zwemvijver Boekenberg (Deurne)

Wordt 't stad te warm? Dan kan de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark verfrissing bieden. De planten zuiveren er op een natuurlijke manier het water. Vrees niet, er zijn kleedhokjes, kluisjes en sanitair om de zwemmers toch het nodige comfort te bieden. De toegang is gratis, maar opgelet: tijdens drukke momenten wordt blokzwemmen ingevoerd. Elk kwartier kunnen er dan 150 bezoekers in het water, maar daarna moet je er weer uit.

Limburg: Paalse Plas (Beringen)

De Paalse Plas is zo’n 40 hectaren groot, er is een speel- en ligweide, een strand, een beachvolleybalveld en een avontuurlijke piratenspeeltuin met een supergroot schip. Maar bovenal kun je er zwemmen in de afgebakende zwemvijver en dat in juli en augustus dagelijks tussen 12 en 19 uur. Pootjebaden is er helemaal gratis.

Vlaams-Brabant: Domein Ter Heide (Rotselaar)

In Domein Ter Heide, vooral bekend als de Plas van Rotselaar, kun je van mei tot en met september zwemmen, maar vooral tijdens de zomermaanden is het een populaire trekpleister voor wie op zoek is naar een frisse duik. In juli en augustus kan dat van 10 tot 20 uur. Hier betaal je wel een toegangsprijs van vijf euro (kinderen tot 1,10 meter gratis), tenzij je een inwoner bent van Rotselaar.