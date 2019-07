OPROEP. Portugal brandt: op zoek naar Limburgers in bedreigde regio

In Portugal woeden sinds zaterdag hevige bosbranden in de regio rond Castelo Branco, op tweehonderd kilometer ten noorden van Lissabon. De politie heeft een man van 55 opgepakt, die van brandstichting wordt verdacht.

De branden in de centrale regio in Portugal zijn zaterdagnamiddag ongeveer tegelijkertijd ontstaan, allemaal tussen half drie en half vier. Daarom wordt vermoed dat ze werden aangestoken. De politie vond explosieven, die gebruikt zouden zijn om de branden aan te steken.

Meer dan duizend brandweermannen doen er intussen alles aan om de branden te blussen, maar dat lijkt onbegonnen werk. De hittegolf maakt het extra moeilijk om de branden onder controle te krijgen. Verschillende dorpen in de regio zijn omsingeld door het vuur.

Heel wat huizen zijn verwoest door de vlammenzee en minstens dertig mensen raakten gewond.

