Lewis Hamilton: "Heropleving van McLaren is fantastisch"

Lewis Hamilton, de leider in het kampioenschap, spreekt vol lof over McLaren, dat in 2019 indruk weet te maken na "een aantal erg moeilijke jaren".

Lewis Hamilton werd vanaf het karten tot aan zijn F1-debuut in 2007 gesteund door McLaren. Nadat hij datzelfde jaar het kampioenschap net voor zich voorbij zag gaan, veroverde hij zijn eerste F1-titel in 2008, met het team uit Woking. Daarna volgden nog vier jaren van samenwerking, voordat het schokkende nieuws kwam dat Hamilton de overstap zou maken naar Mercedes in 2013.

Het vertrek van Hamilton viel samen met een negatieve spiraal in de prestaties van McLaren. Dit seizoen staat het team echter comfortabel op de vierde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Mochten ze die plaats kunnen vasthouden, dan is het ook meteen hun beste plaats in het kampioenschap sinds 2012. Oud-rijder Lewis Hamilton ziet de heropleving van McLaren in ieder geval graag gebeuren.

"Het is fantastisch om te zien dat het een heel stuk beter gaat voor McLaren", zei Hamilton. "Ze hebben heel wat lastige jaren achter de rug."

Hamilton maakte van de gelegenheid ook gebruik om een compliment te geven aan landgenoot Lando Norris, de sensationele rookie bij McLaren, en zijn snelle groei tijdens zijn debuutseizoen. De jonge Brit startte de afgelopen vier GP's steeds in de top acht en staat momenteel negende in het kampioenschap, tussen Kimi Räikkönen en Daniel Ricciardo.

"In Oostenrijk konden we even tegen elkaar racen en het is enorm indrukwekkend om zijn progressie te zien", spreekt Hamilton over Norris. "Hij is nog jong en in zijn debuutseizoen, maar maakt steeds progressie en presteert tijdens het weekend, ook tegenover zijn meer ervaren teamgenoot", doelt Hamilton op de vriendschappelijke tweestrijd tussen Norris en Carlos Sainz.

Hamilton leek wel zijn lijstje met landgenoten af te gaan, want ook George Russell bleef niet gespaard van enkele lovende woorden van de vijfvoudig wereldkampioen. De rookie bij Williams scoorde in Groot-Brittannië zijn beste resultaat, met een veertiende plaats.

"Lando en George hebben totaal verschillende uitdagingen op dit moment, aangezien George in een team met problemen zit. Maar hij is een deel van het team om hen stappen voorwaarts te laten zetten. Ik ben een grote fan van Frank Williams, zijn team en hun prestaties in het verleden. Ik vind dan ook dat zo'n team opnieuw een plaats moet hebben bij de topteams. Ik kijk er dan ook naar uit om die twee jongens verder te zien groeien en hoop dat we ooit tegen elkaar kunnen racen."

Tot dan zal Hamilton vooral bezig zijn met de GP van Duitsland, waar hij zijn voorsprong van 39 punten op teamgenoot Valtteri Bottas zal proberen vergroten, terwijl Norris het gat van drie punten op Kimi Räikkönen zal proberen te dichten.

