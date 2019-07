Bruid deelt wat gebeurde op “vreselijke” huwelijksnacht: “Hele nacht gehuild op de sofa van onze hotelkamer”

De huwelijksnacht moet de bekroning zijn van de mooiste dag van je leven. Dat is toch wat veel mensen denken. Een bruid maakte recent iets helemaal anders mee: haar kersverse echtgenoot dronk zich ladderzat op het feest en was niets meer waard. “Ik heb heel de nacht gehuild op de sofa”, schrijft de vrouw op Mumsnet.

Op Mumsnet delen vrouwen ervaringen uit met elkaar over het moederschap en het huwelijk. Er staan prachtige verhalen op, maar net zo goed tragische gebeurtenissen. Het verhaal van deze vrouw, die zich Arc123 laat noemen, past eerder in die laatste categorie.

“We zijn zes weken geleden getrouwd”, schrijft de vrouw. “En ik heb het nog steeds moeilijk met hoe dronken mijn echtgenoot was op het trouwfeest. We hadden er voor het huwelijk over gepraat, want hij heeft de neiging om zich te laten meeslepen. Daarom stemde hij ermee in om niet dronken te worden op onze trouwdag. Hij weet dat ik lastig word als hij zat is en hij heeft zich in het verleden al vaak verontschuldigd, maar ik denk niet dat hij het echt snapt.”

OPROEP. Verliep jouw huwelijksfeest en/of huwelijksnacht ook niet vlekkeloos? Laat het ons weten via mail

Dat bleek op het trouwfeest. “Ik heb hem die nacht een paar keer gezegd dat hij beter kon stoppen met drinken. Daarna had ik hem amper gezien. Toen we vertrokken, bleek dat hij gewoon verder gedronken had. De taxibestuurder weigerde hem mee te nemen. In het hotel vond hij onze kamer niet en viel hij neer op het bed toen ik mijn kleed nog moest uitdoen. Het ergste vond ik zijn blik toen ik hem vroeg om me te helpen. Die blik, vol walging bij het idee om mij te helpen, krijg ik niet uit mijn hoofd. Ik weet dat je vaak moe bent na het feest, maar ik had er zo naar uitgekeken om op de kamer nog iets te drinken en na te praten, vooral omdat we elkaar zo weinig gezien hadden doorheen de dag.”

De man bracht volgens zijn echtgenote heel de avond door met zijn vrienden en heeft amper met andere gasten gepraat. “Ik heb het heel moeilijk om hem te vergeven. Ik heb mijn huwelijksnacht huilend op de zetel doorgebracht.”