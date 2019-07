“Donderdag mogelijk warmste dag ooit”, KMI kondigt code oranje af

Met temperaturen tot veertig graden maken we ons op voor een extreem warme week met misschien wel de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen in 1833. “Het zit er zeker in dat de 36,6 graden uit 1947 overschreden worden”, zegt weerman Frank Deboosere. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) kondigt alvast code oranje af voor heel het land.

Op maandag warmen we langzaam op met temperaturen van 24 of 25 graden aan zee en tot 28 of 29 graden in het centrum van het land. Meteen kondigt het KMI code oranje af, deze keer niet voor onweer of storm, maar voor de hitte. “Bij zo’n hoge temperaturen moet je maatregelen nemen”, zegt Deboosere. “Zo moet je voldoende water (en geen alcohol) drinken en lichtere maaltijden eten. Probeer ook ramen en deuren gesloten te houden om zo de warmte buiten te houden.”

En, indien mogelijk, slaap voor enkele nachten aan de noordelijke kant van je huis. “Veel slaapkamers bevinden zich aan de zuidelijke of westelijke kant van het huis. Aan de noordelijke kant is het doorgaans drie tot vijf graden frisser en dat kan tijdens een hittegolf een groot verschil maken als je wil slapen.”

Code oranje geldt tot en met zaterdag omdat de temperatuur alleen maar zal toenemen: op dinsdag overschrijden we in het centrum van het land de kaap van dertig graden, woensdag doen we er nog zeven graden bij met een absolute climax op donderdag met temperaturen van maar liefst veertig graden.

“De warmste dag ooit in België, sinds het begin van de metingen in 1833 in Ukkel, was 27 juni 1947”, zegt Deboosere. “Het kwik steeg toen tot 36,6 graden. Meer recent, in 2006, werd het ook al eens 36,2 graden.” Maar de waarnemingsinstrumenten en -methodes zijn in de 21ste eeuw niet meer dezelfde als die van 1947. “En daardoor is het heel moeilijk om een eenvoudig lijstje op te stellen.”

Op de vraag of 24 juli 2019 de warmste dag ooit in België wordt, reageert Deboosere positief. “De twee grote weermodellen, het Amerikaanse en het Europese, zijn het al vier dagen eens met elkaar. Ze voorspellen temperaturen van 37 graden en meer. De kans zit er echt wel in dat we over de 36,6 graden gaan en dat het meteen een grote overschrijding is.”

Onzeker

Vrijdag kunnen we opnieuw (een beetje) ademhalen. “De vooruitzichten zijn onzeker”, zegt Deboosere. “Mogelijk valt er hier en daar een beetje regen. Ook de kans op onweer neemt toe. In het Westen van land en aan zee daalt de temperatuur tot ongeveer 23 graden.” In het oosten blijft het kwik flirten met de dertig graden.

Ook volgende week blijft de hittegolf duren, al worden de temperaturen “menselijker”. “Begin volgende week blijft het nog steeds warm maar zakt het kwik een beetje. We spreken met 25 graden nog steeds van zomerse dagen maar de extreme hitte is weg en dat is maar goed ook.”