Stan Van Samang wordt opnieuw papa

Stan Van Samang wordt in januari opnieuw papa. Dat kondigt de veertigjarige zanger en acteur zelf aan op Instagram.

“In januari word ik grote broer. Binnenkort met vier dus. BAM!” Met deze boodschap en een foto van zijn zoontje Lenny (2) kondigde Van Samang zijn tweede kindje aan.

De zanger, vooral bekend om zijn Nederlandstalige hits ‘Een Ster’ en ‘Goeiemorgend, Goeiendag’ uit Liefde voor Muziek, deelt al zestien jaar lief en leed met zijn vriendin Barbara. Hun eerste kindje, Lenny, had last van een zware reflux en dat zorgde voor veel slapeloze nachten. “Barbara en ik zijn stikkapot”, zei Van Samang in 2017. “Het gehuil zorgde voor veel slapeloze nachten maar het ouderschap is ondanks alles genieten.”