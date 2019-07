Balenciaga schakelt echte koppels in voor nieuwste campagne

Geen professionele modellen in de nieuwste campagne van Balenciaga, wel echte hetero- en holebikoppels uit Parijs. Sommigen in op elkaar afgestemde outfits, anderen in krak dezelfde.

Balenciaga gooit het voor de herfstcollectie over de liefdevolle boeg en natuurlijk moest die campagne in Parijs - de stad van de liefde - uitgewerkt worden. Daarvoor werden enkele romantische locaties opgezocht en mochten echte koppels voor de lens van fotograaf Greg Finck poseren. Dat is geen modefotograaf, maar wel eentje die gespecialiseerd is in huwelijken en al die van heel wat sterren mocht fotograferen.

Naast de foto’s werd er ook een filmpje vrijgegeven waarin de koppels over hun relatie vertellen en er al eens gekust mag worden. Het vorige seizoen pakte het Spaans/Franse modehuis nog uit met een campagne met modellen die met de computer werden gecreëerd, dit keer ging het er dus wat warmbloediger aan toe.