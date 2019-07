Pechverhelper Touring vraagt aan de weggebruikers om hun voorzorgen te nemen tegen de hitte die ons te wachten staat. “De temperatuur in een stilstaand voertuig stijgt bij 30 graden buitentemperatuur na een uur al tot 56 graden.”

Op de loden hitte is het nog even wachten, maar het is duidelijk dat de aanloop naar de tweede hittegolf van deze zomer maandagochtend begonnen ...