Jarige prins George poseert in een voetbaltruitje en mist een tand

Zes is hij ondertussen geworden, de oudste zoon van prins William en Kate Middleton. Voor zijn verjaardag mocht George poseren voor de lens van zijn mama. Met voetbaltruitje aan én een missende voortand.

Normaal verschijnt George altijd in een hemdje of polo met daaronder een short en sandalen, maar voor zijn zesde verjaardag mocht het er duidelijk wat losser aan toegaan. Hij ging dit keer op de foto in een truitje van de Engelse nationale voetbalploeg en haalde zijn beste glimlach - met missende voortand - tevoorschijn voor zijn mama en fotografe Kate Middleton.

De foto’s van George, die exact vandaag maandag jarig is, werden genomen in de tuin bij Kensington Palace, de residentie in Londen waar de familie woont. Aan de drie beelden te zien die werden vrijgegeven, had hij het in elk geval naar zijn zin tijdens de fotoshoot.