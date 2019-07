Duizenden Nieuw-Zeelanders ruilen wapens voor financiële compensatie

De politie van Nieuw-Zeeland heeft meer dan 2.000 semi-automatische wapens ontvangen afgelopen weekend, van mensen die ze inleverden nadat de meeste van dit type wapens verboden werden sinds de aanslag van maart op twee moskeeën in Christchurch.

Wapeneigenaars hebben nog tot 20 december om de illegale wapens in te leveren die onder de amnestieregeling vallen, in ruil voor een financiële compensatie.

Compensatie

De voorbije week organiseerde de politie 25 gelegenheden waarop wapens werden teruggekocht. “Sinds de terugkoop van start ging hebben volgens de voorlopige cijfers 2.143 wapenbezitters deelgenomen. Ze leverden 3.275 vuurwapens in, 7.827 verboden onderdelen en accessoires, en ontvingen 6,2 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar ter compensatie”, zei Stuart Nash, de minister die bevoegd is voor de politie, zondag in een mededeling.

Het verbod werd minder dan een maand na de aanslagen op de moskeeën in Christchurch ingevoerd. Bij die aanslagen werden 51 mensen vermoord en tientallen verwond door een blanke racistische man.