Hittegolf gestart: temperaturen flirten al met 30 graden

Op de loden hitte is het nog even wachten, maar het is duidelijk wat de aanloop naar de tweede hittegolf van deze zomer begonnen is

Lees ook. Zijn we op weg naar de heetste hittegolf ooit?

Het is maandag droog en zonnig met hoge wolkenvelden die in de loop van de namiddag geleidelijk oplossen vanaf het westen. Het wordt warmer met maxima van 24 of 25 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 28 of 29 graden in het centrum. De wind is meestal zwak over het zuiden van het land en matig over het noordwesten, uit zuidwest ruimend naar west. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht is het vrijwel helder met minima van 13 tot 17 graden, of nog zachter in de grote steden. De wind wordt zwak en veranderlijk.

Dinsdag is het zonnig en zeer warm met hooguit enkele wolkensluiers in het oosten. Maxima rond 28 graden aan zee, 29 graden in de Hoge Venen, en van 31 tot 33 graden in het centrum. De wind waait zwak uit zuidoost, krimpend naar oost. Aan de kust draait de veranderlijke wind naar noordoost.

Ook woensdag is het zonnig en wordt het nog warmer met maxima van 33 tot 37 graden. De minima zijn eveneens hoog en dalen in de meeste streken niet onder de 20 graden. Mogelijk wordt het over het westen van het land in de loop van de namiddag of de avond tijdelijk wat koeler wanneer de wind daar naar noordwest draait. Elders staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.