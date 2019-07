Dieven stelen smartphones na aanval met pepperspray op Tomorrowland

Net zoals vorig jaar sloegen één of meerdere dieven toe op het festivalterrein van Tomorrowland. Minstens vier personen raakten hun gsm kwijt nadat er vrijdag paniek was uitgebroken toen iemand met pepperspray had gespoten.

Het incident gebeurde volgens ooggetuigen rond 22 uur aan de Main Stage. “Plots ontstond er tumult en liepen ongeveer zeventig man zomaar weg”, vertelt Kjelle Sanctorum. “Eerst had ik niet door waarom, maar toen kreeg ik plots geen adem meer. Ik hapte naar lucht, maar er kwam niets. En toen kreeg ik tranen in de ogen en voelde ik een brandend gevoel. Dat was echt angstaanjagend.”

Toen de rust terugkeerde, bleken heel wat festivalgangers spullen kwijt te zijn. Bij minstens vier personen was de gsm spoorloos verdwenen. De methode om pepperspray te gebruiken op festivals en zo chaos te veroorzaken, is niet nieuw. Ook vorig jaar sloegen dieven zo toe op Tomorrowland. De organisatie laat weten dat het haar uiterste best doet om verboden voorwerpen bij controles aan de ingang te onderscheppen.