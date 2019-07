Trainer Dinamo Boekarest die ex-coach Standard opvolgde, bezwijkt onder de druk en moet op de bank gereanimeerd worden

De spelers van Dinamo Boekarest zagen vol verbijstering en met de handen voor hun ogen hoe hun trainer medische hulp kreeg langs het veld in het Nationale Stadion in Boekarest. Opvallend genoeg ging de wedstrijd daarna ‘gewoon’ weer verder. Het incident gebeurde na bijna 25 minuten spelen bij een stand van 0-0.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ