TurnhoutEen 13-jarig meisje is zaterdagavond in de Lukerstraat in Turnhout in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Het gerecht heeft haar 39-jarige alleenstaande moeder Riki H. opgepakt en voert een moordonderzoek. “Het was een heel vriendelijk meisje”, zeggen de geschokte buurtbewoners.