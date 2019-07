HASSELTVerspreid over Limburg wonen nog maar 382 kloosterzusters en 129 paters in kleine religieuze gemeenschappen, in het rusthuis of heel alleen. Dat is een kwart tegenover dertig jaar geleden, en een fractie van het aantal midden vorige eeuw toen elk kerkdorp zijn klooster had. Vandaag is 90 procent van de zusters ouder dan 75. Door de veroudering en het gebrek aan roepingen sluiten kloosters noodgedwongen de deuren.