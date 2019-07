Nieuwe breuk is mentaal zwaar voor Jolien D’hoore: “Ik heb tijd nodig om dit een plaats te geven”

Jolien D’hoore heeft zondagavond voor het eerst gereageerd sinds ze een elleboogbreuk opliep in de BeNe Ladies Tour. “Dit is niet alleen een terugslag op fysiek vlak, op mentaal vlak is de klap nog zwaarder”, schrijft ze op haar Twitteraccount.

Voor D’hoore was het al haar tweede breuk op enkele maanden tijd. In maart had de leading lady van het Belgische wielrennen immers ook al haar sleutelbeen gebroken na een val in de Drentse Acht van Westerveld.

“Ik kijk opnieuw tegen een zware revalidatie van zes tot acht weken aan”, klinkt het bij de renster van Boels-Dolmans. “Maar eerst moet ik de tijd nemen om dit allemaal een plaats te geven, mijn hoofd vrij te maken en mijn fiets even aan de kant te zetten. Dit is niet alleen een terugslag op fysiek vlak, op mentaal vlak is de klap nog zwaarder omdat het mijn tweede breuk op amper vijf maanden is. Daardoor zal ik opnieuw mijn grote doelen missen. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe kapot ik ervan ben, maar het leven gaat door.”

D’hoore kondigde meteen ook aan voor een tijdje offline te gaan om “meer tijd te besteden aan familie en vrienden”.