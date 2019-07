Julian Assange wordt uitgeleverd aan Verenigde Staten, zegt Mike Pompeo

Groot-Brittanië gaat Wilileaks-oprichter Julian Assange uitleveren aan de Verenigde Staten, zodat hij kan worden berecht voor spionage. Dat blijkt uit verklaringen van VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in de Ecuadoriaanse krant “El Universo”. Amper een week geleden verklaarde een Britse staatssecretaris echter het tegenovergestelde.

“We hebben de vraag ingediend en dus zal hij worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij wordt vervolgd”, aldus Pompeo, die zaterdag in Ecuador een onderhoud had met president Lenin Moreno. “Ik kan niet meer commentaar kwijt, maar mijn regering vindt het belangrijk dat deze man, die een risico vormde voor de wereld en Amerikaanse soldaten in gevaar heeft gebracht, door Justitie wordt bestraft”.

Vorige maandag verzekerde Alan Duncan, de Britse staatssecretaris voor Europa en Amerika, eveneens in Ecuador dat Assange niet zou worden uitgeleverd aan een land waar hij de doodstraf riskeert. Assange wordt door de VS beschuldigd van spionage. De zitting over de vraag tot uitlevering zou eind februari 2020 plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk.

Bij een veroordeling op alle 18 punten van de aanklacht hangt de stichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks 175 jaar cel boven het hoofd. Volgens de gespecialiseerde website Death Penalty Information Center laat de Amerikaanse justitie de doodstraf toe voor bepaalde misdaden, zoals spionage.