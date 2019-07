Paris Hilton bouwt een feestje op Tomorrowland: “I fucking love you Belgium!”

Driekwartier lang gaf Paris Hilton het beste van zichzelf op Tomorrowland en daarbij waren alle ogen op haar gericht, inclusief die van haarzelf. Want Hilton naast plaatjes draaien ook niet vies van de camera verleiden en selfies weg te klikken. Maar gelukkig, een vrouw kan twee dingen tegelijk. Er werd ook nog een feestje gebouwd: “Dat ik jullie fucking graag zie, België!”

“Hi Belgium! Ik ben zo blij hier te mogen zijn op Tomorrowland, het grootste en beste festival ter wereld. Let’s fucking do this!” Met die woorden opende de Amerikaanse Paris Hilton haar dj-set op het Lotus-podium. Solo dit keer, nadat ze zaterdag – tot ieders verrassing, want eerder was aangekondigd dat ze niet zou komen – met Anouk Matton (MATTN) al op de Main Stage had gedraaid.

Er was aardig wat volk opgedaagd om Hilton aan het werk te zien. En die zorgde ervoor dat alle ogen op haar gericht waren. Al was het maar met dank aan de schermen achter en naast haar, die gevuld waren met beelden van zichzelf. Video’s waarin ze verleidelijke poses aanneemt in luxueuze lingerie of een wapperende jurk. Een beetje zelfbevlekking, daar is ze niet vies van: wat selfies nemen achter haar draaitafel, het was geen zeldzaamheid. Geen nood, het publiek mocht ook even mee op de foto.

Niet vies van een selfietje, die Paris Hilton. Foto: Geert Van de Velde

Eerbetoon Avicii

Op het podium zelf was er gelukkig ook wat te beleven. Wanneer de set het toeliet, kroop de hotelerfgename voor haar tafel om even stevig mee te zingen – of playbacken, zo u wil – of kroop ze óp de tafel om mee te shaken. Aan enthousiasme geen gebrek. Kon ook niet ontbreken: een eerbetoon aan de Zweedse dj Avicii, die vorig jaar overleed. Op de tonen van Levels ging ze even op haar knieën, om de voorste rijen en ook de camera’s rond haar te verleiden.

Foto: Geert Van de Velde

Kortom, Paris Hilton weet hoe de aandacht naar zich toe te trekken, maar kan tegelijk een gezellig feestje bouwen. Hoe meer de set vorderde, hoe meer het publiek meedeinde op de pompende beats. Een publiek dat haar ‘homevideo’ uit 2004 met de voor zich sprekende titel 1 Night in Paris overigens nog niet helemaal vergeten is. Maar Paris vond het niet erg. Het publiek houdt van haar, dan zij ook van hen, blijkt wanneer een gigantische opblaaseenhoorn haar aandacht trok: “I fucking love you Belgium. And I love that unicorn so much that I want it.” Waarop die prompt het hazenpad koos.