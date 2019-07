Julian Alaphilippe plooit, maar breekt nog niet: “Ik was helemaal uitgeput maar ben blij dat ik het geel nog red”

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) plooide in de laatste Pyreneeënrit, maar brak niet. De Fransman ziet zijn voorsprong van 2:02 op Geraint Thomas wel zakken naar 1:35 en vooral zijn landgenoot Thibaut Pinot naderen in het klassement. “Ik wist dat dit kon gebeuren”, zegt hij. “Maar ik ben trots dat ik nog steeds de gele trui mag dragen.”

“Het is niet één speciale aanval die me das omdeed”, antwoordde Alaphilippe op de vraag van een journalist of de versnelling van Pinot hem nekte. “Het is gewoon de opeenstapeling van alles, de voorbije twee weken die zich laten voelen. Ik heb gekoerst in deze Tour zoals ik dat altijd en graag doe, mijn aanvalslust getoond, met panache gestreden. Ik draag die gele trui al lang en dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Vandaag heb ik de prijs betaald. Ik heb het al elke dag gezegd, dat ik het dag per dag zou bekijken en dat ik mijn limieten ken. Vandaag is de voorspelling uitgekomen, ik was op het einde helemaal uitgeput, maar ik ben blij dat ik het geel nog red. Ik heb er voor geknokt, en ik mag hem ook nog tonen na de rustdag. Wat er ook nog gebeurt daarna, ik ben trots op alles wat ik hier al gerealiseerd heb.”

Verantwoordelijkheid genomen

“Ik had me aan een zware dag verwacht en dat is ook gebleken. Mijn ploeg heeft me enorm gesteund, verantwoordelijkheid getoond en het geel verdedigd. Op het eind was ik gewoon op. We wilden die gele trui graag nog vanavond en dat is gelukt. Daar ben ik blij om, maar het wordt nog een zware slotweek.”

Alaphilippe telt nog 1’35” voorsprong op Geraint Thomas, 1’47” op Kruijswijk en 1’50” op Thibaut Pinot. “Ik ga dat geel blijven verdedigen, ervoor knokken. Van Franse zijde heeft Thibaut vandaag een goede zaak gedaan en als ik kraak, dan hoop ik dat hij het haalt. Dat zou fijn zijn voor de Franse fans. Maandag wacht een rustdag, en ik hoop dat ik toch wat rust vind tussen tussen een korte trainingsrit en de persconferentie. Ik wil ook graag mijn familie nog eens zien.” (belga)